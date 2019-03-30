АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 МАРТА 2019 ГОДА

- В столичном «Наврузгох» состоятся конные скачки, победителям будет вручен кубок «Пойтахт-2019».

- В Душанбе в комплексе «Кохи Борбад» состоится Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019».

- В кинотеатре «Зебуннисо» состоится премьерный показ фильма «Бункер» Диловара Султони. Музыку к фильму написал Далер Назаров. Начало в 12.00.

- В ресурсном центре «Душанбе Арт Граунд» состоится форум «Женщины и искусство», четвертый из серии форумов «Женщины. Модальности-3». Спикер Лариса Додхудоева, доктор исторических наук, заведующая отделом этнографии АН РТ. Начало в 16.00.

- На кортах «Касри теннис» теннисного комплекса Таджикской железной дороги и спорткомплекса «Точварз» в Душанбе завершатся финалы международного турнира по теннису Navruz Cup с участием представителей 7 стран мира

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 МАРТА

1970 - На экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 МАРТА

1945 - Родился Народный артист Таджикистана Ахмадшо Улфатшоев.

1945 - Родился поэт Усмон Шарифзода.

1948 - Родился депутат, экс-секретарь Совета безопасности Таджикистана Амиркул Азимов.

1964 - Родилась государственный деятель Хайриниссо Юсуфи.

1970 - Родился государственный деятель Давлатали Саид.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь (выше 2000м снег), ночью местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -2+3, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, ночью местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 11-16 мороза, днем 1-6 тепла, местами до 0-5 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь (выше 2000м снег), ночью местами сильный, в отдельных горных районах очень сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.

По Душанбе – Облачно, дождь, ночью временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла.