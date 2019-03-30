В Таджикистане скоро начинается сезон ревеня – кислячки, так любимой в народе, в которой содержится много витаминов. Ревень горный на таджикском языке называется чукури. Ее насчитывается множество сортов, однако самой вкусной можно по праву назвать розовую кислячку - «чукрии таисанги». Но стоит она обычно дороже своих собратьев.

Мы решили узнать, как собирают розовую кислячку, почему она называется подкаменной и почему она такая дорогая?

Сезон кислячек начинается примерно с 10 апреля, но розовую кислячку любителям придётся ждать до 20 апреля. Если в начале сезона пучок обычной кислячки стоит 8 сомони, а в конце сезона его можно купить за 1-2 сомони, то розовая кислячка всегда стоит от 30 до 40 сомони за килограмм.

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Почему таисанги?

Розовая кислячка растёт под камнями и от этого происходит ее название - чукрии таисанги (подкаменная). По словам специалистов, под камнями солнце напрямую не попадает на кислячку, листья к нее не развиваются, и за счёт этого она становbтся очень сочной и цвет у нее не зеленый, а розовый.

Этот сорт ревеня очень редкий, обнаружить его в горах трудно, поэтому и стоит он дорого.

Но некоторые предприимчивые сборщики кислячек нашли способ сделать из обычной кислячки розовую: они сами накрывают ее камнями, землёй или пластиковыми бутылками, не давая солнечному свету попадать на растение.

«Когда кислячка только начинает расти, её надо накрывать. Где-то накрывают камнями, где-то землёй. Я использую пластиковые баклажки, накрываю ими и засыпаю землёй, солнце не попадает, цвет становится розоватым», - рассказывает житель Варзоба, который уже много лет занимается этим бизнесом.

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Он отметил, что за розовой кислячкой надо ухаживать почти месяц, только потом она созревает и готова к продаже.

«Знаете, это очень трудно находить подходящую кислячку в горах, накрывать ее, а потом ухаживать почти месяц. Вот поэтому она и дорогая», - сообщил мужчина.

По его словам, люди разделяют участки между собой, ухаживают за ними и собирают каждый свой урожай.

Кислячка растет в основном на труднодоступных и скалистых участках, поэтому без горной подготовки сборщикам здесь не обойтись.

В горных районах Таджикистана сбором и продажей кислячек занимаются целыми семьями. За сутки один человек может собрать один 50-килограммовый мешок ревеня, который потом надо отнести домой на плечах по горным тропинкам.

Нужна лицензия

В 2017 году в Таджикистане было введено лицензирование на сбор кислячки. Как сообщили «АП» в Комитете по охране окружающей среды, данное решение было принято в целях защиты данного растения от исчезновения.

«Каждый год по запросу Агентства лесного хозяйства при правительстве Таджикистана мы выдаём лицензию на сбор кислячки на определённый объём. Тем временем, они разделяют этот объём между своими хозяйствами», - сообщил источник в Комитете по охране окружающей среды.

По словам источника, жители, которые занимаются сбором кислячки, должны обратиться в лесное хозяйство за лицензией.

«Им выдаётся корешок, где указан вид растений, объём, разрешенный к сбору, сумма за сбор и стоимость лицензии. Только оплатив эти средства, граждане получают право на сбор кислячки. В этом году за килограмм кислячки надо будет оплатить примерно 1,6 сомони», - отметил источник в Комитете по охране окружающей среды.

Однако, сборщик из Варзоба Шахбоз Кабиров говорит, что жители сбором и продажей кислячки зарабатывают себе на жизнь, и если платить такую сумму, то не стоит больше заниматься этим делом.

«Поймите правильно, наше граждане привыкли, что все это бесплатно. Они не знают, что нам надо платить за сбор. А мы не зарабатываем на этом такие большие деньги, как им кажется. Последние два года очень много скандалов из-за этого происходит», - рассказывает Кабиров.

Чем полезна?

Кислячка очень полезный для здоровья продукт. Ее употребляют в основном в сыром виде, ее секрет - в сочной, кисловатой мякоти.

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Стебель очищают от тонкой кожицы, солят и вкусное угощение готово. Её любят как взрослые, так и дети.

По словам специалистов, кислячка разжижает густые материи, закрепляет, повышает настроение, укрепляет желудок и кишечник, полезна при болезнях печени, возбуждает аппетит, утоляет жажду, прекращает тошноту.

Диетологи говорят, что она очень полезна для женщин, которые страдают избыточным весом. А древние китайцы советовали принимать её от болей в желудке.

Её также можно добавлять в рассольник вместо огурцов, в пирог вместо яблок или приготовить из отличный соус к мясным блюдам, можно использовать и в салатах.

Тем временем, если вы не хотите ее покупать, то можете самостоятельно попробовать собрать ее в горах.

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