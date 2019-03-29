В России вступил в силу закон, дающий право президенту РФ Владимиру Путину определять категории граждан, имеющих право на вступление в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Отныне тех, кто сможет рассчитывать на более простую процедуру оформления российского паспорта, решит глава государства.

Согласно новому закону, облегченный порядок получения гражданства не требует наличия вида на жительство и непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общими правилами, пишет Фергана.

В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет. На рассмотрение документов при этом уйдет не более полугода, а для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии – до трех месяцев.

Расширяют поправки в законодательство и возможности участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. Отныне таким категориям лиц разрешено обращаться с заявлением не только по месту предполагаемого программой жительства, но и по месту текущего пребывания на территории РФ.

В случае отклонения заявления о принятии в российское гражданство заявитель может по истечении года обратиться с повторным прошением.

Документ вступил в силу спустя 90 дней после подписания.

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