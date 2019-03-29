Заявление первого заместителя председатель Антимонопольной службы Таджикистана о том, что наша страна занимает 19-е место в рейтинге ТОП-50 стран по стоимости мобильного интернета, не соответствует действительности. Это показал наш небольшой фактчек.
Замглавы антимонопольной службы Назар Одиназода сделал такое заявление в официальном ответном письме Союзу потребителей Таджикистана относительно повышения цен на интернет, текст которого частично опубликовало «Радио Озоди», и которое также в полном виде находится в распоряжении «АП».
В нем, в частности, говорится:
«Стоимость услуг мобильного интернета в декабре 2018 года была проанализирована экспертами Аналитического информационного агентства «Content Review». Выяснилось, что среди 50 стран мира с самой низкой ценой мобильного интернета Таджикистан занимает 19 место. Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного интернета равна 0,024 сомони», - написал Назар Оддиназода.
Чтобы проверить это заявление, мы зашли на сайт Content Review и нашли тот рейтинг, о котором говорил Одиназода. Выяснилось, что Таджикистан не только не занимает 19 места, нашей страны попросту нет в этом рейтинге.
На 19-й позиции рейтинга «Топ-50 стран по стоимости мобильного интернета (декабрь 2018)» расположены Филиппины.
Также мы сравнили заявление Одиназода с другими рейтингами. Согласно исследованию Worldwide mobile data pricing, Таджикистан занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее место среди стран СНГ по стоимости интернета.
Исследователи, основываясь на данных за ноябрь 2018 года, посчитали среднюю цену за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84 и поместили страну на 103 место.
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TJK1 час назад
Если чиновники не могут писать грамотно, о чём вообще говорить (Gontent Reviw) - ну сделай copy-past))))))))