На днях стало известно о распоряжении мэра Душанбе Рустама Эмомали касательно улучшения состояния столичного зоопарка и условий содержания в нем животных. И поскольку о строительстве нового зоопарка, который обещают построить вот уже несколько лет, пока ничего не сообщается, складывается впечатление, что животным пока рано «паковать чемоданы» и рассчитывать на переезд в более комфортабельное жилище.

Мы узнали, что думают по этому поводу таджикистанцы.

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