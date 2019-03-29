На днях стало известно о распоряжении мэра Душанбе Рустама Эмомали касательно улучшения состояния столичного зоопарка и условий содержания в нем животных. И поскольку о строительстве нового зоопарка, который обещают построить вот уже несколько лет, пока ничего не сообщается, складывается впечатление, что животным пока рано «паковать чемоданы» и рассчитывать на переезд в более комфортабельное жилище.
Мы узнали, что думают по этому поводу таджикистанцы.
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