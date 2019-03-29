Семь лет назад, 29 марта 2012 года, в Уголовный кодекс Таджикистана была добавлена статья «Пытки». О том, какую работу ведет республиканская Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в этом направлении, как решается проблема с пытками в стране, в интервью «АП» рассказали руководитель Коалиции Нурмахмад Халилов и руководитель Медиа-группы, директор ОО «Независимый центр по защите прав человека» Шоира Давлатова.

- С какого года действует Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане? В чем была необходимость создания этого объединения?

Шоира Давлатова: Коалиция была создана в 2011 году и объединяет более чем 80 человек - представителей правозащитных организаций, адвокатов, журналистов, психологов и экспертов для искоренения пыток в Таджикистане.

Цель создания Коалиции гражданского общества заключается в объединении усилий и требований к органам государственной власти по формированию политики «нулевой толерантности» к пыткам в Таджикистане. А также, основываясь на международных стандартах права на свободу от пыток, направить усилия на совершенствование законодательства и правоприменительной практики.

Шоира Давлатова фото КГОППБ

- Что изменилось с момента принятия статьи «Пытки» в УК РТ?

Нурмахмад Халилов: В Таджикистане за последние 10 лет наблюдались позитивные изменения и тенденции в области свободы от пыток.

В Уголовном кодексе появилась специальная статья «Пытки», предусматривающая наказание за пытки, принят закон о порядке содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Совместно с Министерством здравоохранения РТ ведется работа по внедрению стандартов Стамбульского протокола в деятельность медицинских работников. Совместно с Уполномоченным по правам человека проводятся посещения некоторых закрытых и полузакрытых учреждений. Появились первые судебные приговоры по статье 143 прим.1 «Пытки» и судебные решения по делам о компенсации ущерба жертвам пыток. За этот период уже был принят второй Национальный план действий по реализации рекомендаций органов ООН по свободе от пыток.

В целом, несмотря на все положительные моменты, пытки и жестокое обращение по-прежнему широко распространены в Таджикистане.

Нурмахмад Халилов Фото КГОППБ

В республике достаточно хорошие законы, но на практике они не полностью реализуются. Основные проблемы состоят в том, что не разработаны механизмы реализации принятых законов, отсутствует достаточное финансирование, нет достаточных знаний или низкая квалификация специалистов разных уровней, а также одной из причин, способствующей распространению пыток является безнаказанность лиц, виновных в применении пыток.

- Насколько снизилось (или увеличилось) количество зафиксированных пыток и жестоких обращений в стране за этот период?

Нурмахмад Халилов: В настоящее время трудно оценивать ситуацию по статистике, насколько снизилось или увеличилось количество зафиксированных пыток и жестоких обращений в РТ.

Поскольку, как показывает практика, многие жертвы и их родственники воздерживаются от подачи жалоб, опасаясь расправы, или же потому, что они не верят в возможность добиться правосудия.

Чтобы кардинально улучшить ситуацию, необходимо продолжать работу в этом направлении. В Таджикистане должен быть создан независимый и эффективный механизм для работы с жалобами о пытках, чтобы проводить эффективное расследование заявлений о применении пыток.

Кроме того, всем жертвам пыток должно предоставляться возмещение ущерба от государства, включая компенсацию, реабилитацию, публичное извинение и гарантии не повторения в будущем. Также нашу озабоченность по-прежнему вызывают проблемы отсутствия доступа во все закрытые учреждения для проведения независимого мониторинга.

- Как тесно сотрудничают государственные, в том числе правоохранительные органы с Коалицией?

Нурмахмад Халилов: По различными государственными органами в сфере борьбы с пытками и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или наказанием, безусловно является одним из приоритетных направлений деятельности Коалиции.

В настоящий момент существует различные площадки для диалога на национальном уровне, и Коалиция сотрудничает с государственными органами в различных областях свободы от пыток. Члены Коалиции включены в некоторые рабочие группы по выполнению отдельных компонентов Национального плана действий по продвижению рекомендаций органов ООН по свободе от пыток.

Организация-член Коалиции - Центр по правам человека является членом рабочей группы при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ по продвижению Стамбульского протокола. Коалиция имеет тесные рабочие взаимоотношения с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан, члены Коалиции включены в группу по мониторингу мест ограничения и лишения свободы, что позволяет осуществлять совместные мероприятия.

Соответственно, Коалиция и дальше будет налаживать взаимодействие с государственными органами по предотвращению пыток и жестокого и унижающего достоинство обращения в Таджикистане.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.