Жизнь в столице бьет ключом: в Душанбе постоянно открывается что-то новое, иногда очень даже очень интересное. Мы собрали несколько модных мест и попытались объяснить, почему они пользуются такой популярностью.
Среди них - книжный уголок с бесплатными сладостями, социальное кафе, где жарят и готовят настоящий гватемальский кофе, развлекательный комплекс с жаркими танцами гоу-гоу, полезные тайм-кафе и самый популярный паб.
Кафе Parking
Parking – это креативное кафе в формате time cafe, где можно не только поесть, но и найти себе интерактивное занятие по душе: сыграть в настольные игры, бильярд, PS4, почитать книги, провести литературники, музыкальные вечера, лекции, тренинги.
Пользоваться всем, что имеется в кафе можно бесплатно, без разрешения, оплата идет только за проведенное время.
Стоимость часа -15 сомони, за один - день 60 сомони.
Гастробар 28 Monkeys
Про новый гастробар поговаривают, что он один из немногих в Душанбе, который имеет свой характер и вкус. Основной акцент 28 Monkeys делает на авторскую кухню, меню которой разработали бренд-шеф Сергей Волконенков, известный по своим успешным проектам в таких московских заведениях как бистро и бар «Филе», ресторанов DOOR 19, WRF, Selfie, Friendly crab, Fahrenheit совместно с шеф-поваром Максимом Шевель.
В меню, например, мусс из куриной печени, тыквенный суп с мясом, мягким сыром и пряностями, форель с японской пастой мисо с цитрусовыми нотками и морковно-имбирным кремом, куриное филе под соусом из пикантного сыра горгондзола, картофельный мусс из томленое мяса ягненка с брусникой и другие блюда в авторском прочтении.
Адрес: ул. Бохтар 2 (ориентир Дом печати), рабочий график: 12:00 - 23:00.
Социальное кафе «Чатр»
Небольшое уютное кафе «Чатр» имеет большую благородную цель - поддерживать женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В меню социального кафе входят сытные и полезные завтраки, обеды и ужины, вкусная, оригинальная выпечка.
Кстати, именно сюда со всего города приезжают кофеманы за настоящим, ароматным кофе из Гватемалы и Коста-Рики трех видов обжарки.
Адрес: ул. Носири Хисрав 11 (Около школы №14), график работы: 09:00 – 18:00.
Развлекательный комплекс Loft
Возможно, самое тусовочное ночное место в городе на сегодняшний день. Сюда регулярно приезжают звезды с мини-концертами и модные зарубежные диджеи: здесь всегда танцуют не только красивые, но и профессиональные танцовщицы гоу-гоу, которые приезжают по контракту из России, Украины и других стран.
Адрес: ул. Дружбы народов, 106 (напротив ресторана «Бухоро»), график работы: 18:00 - 05:00.
Паб Bundes Bar
Пятничным и субботним вечером свободных мест здесь просто не найти, поэтому бывалые тусовщики всегда бронируют столики заранее. Здесь начинаются выходные у людей разных возрастов и социального статуса: от студентов до – предела нет. Любят это заведение и иностранцы.
Трудно понять, почему Bundes пользуется такой популярностью: расслабляющие напитки, тематическое оформление и музыка (в том числе живая с 20.00), простые закуски и блюда, как везде. Наверное, дело в удобном расположении и привычке – все же Bundes настоящий долгожитель из существующих столичных пабов, который все еще хорошо держит марку.
Адрес: ул. Шотемура 60 (ориентир - здание Центра статистических исследований), график работы: 12:00 - 23:00
Ну, и как бонус, хотим поделиться интересным заведением, которое только открывает свои двери в эти дни.
Книжный уголок «Китобз»
Буквально неделю назад онлайн проект «Китобз» обрел свое физическое начало: в магазине «Гирбар» недалеко от ЦУМа появился книжный уголок с концепцией кафе. На сегодняшний день в наличии имеется чуть больше 200 книг, а уже через неделю их будет уже 700 – грядет большая поставка.
- В самые кратчайшие сроки мы поставим комфортные пуфики и столики, где наши посетители смогут в спокойной атмосфере почитать любимые книги. Те, что больше всего понравятся, можно будет сразу же купить или заказать. Каждому посетителю будет предложен бесплатный кофе и сладости, - рассказывает основатель проекта Мадина Нигматова.
В книжном уголке представлен широкий ассортимент литературы: бизнес, художка, психология и детская литература. Очевидно, что именно здесь будут тусоваться столичные любители книг и сладостей.
Адрес: пр. Рудаки 81, магазин «Гирбар» (напротив Кафе «Сегафредо»), рабочий график с 10:00 до 19:00, выходной день: воскресенье.
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