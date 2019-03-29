Китайская компания ТВЕА может приступить к разработке одного из двух полученных на севере Таджикистана золотоносных рудников во второй половине этого года. Прибыль от золотодобычи уйдет на возмещение средств, потраченных компанией на строительство теплоэлектроцентрали в Душанбе.

В настоящее время дочерняя структура ТВЕА занимается строительством предприятия по добыче золота на месторождении «Верхний Кумарг», сообщили «АП» в министерстве промышленности и новых технологи РТ. Данное месторождение расположено в Айнинском районе Согдийской области.

Возведение предприятия продолжается, и существует вероятность, что разработка рудника начнется во втором полугодии этого года, отметили в Минпроме.

Ранее, в начале года, в Минпроме сообщили, что компания «ТВЕА Душанбе саноати кухи» планирует в нынешнем году открыть предприятие для производства золота на базе рудника «Верхний Кумарг».

Лицензию на использование золотоносного месторождения «Верхний Кумарг» китайская компания получила в начале прошлого года.

До этого правительство Таджикистана предоставило ТВЕА право на разработку золотоносных ресурсов рудника «Дуоба», который тоже находится в Айнинском районе.

Рудники вместо денег за ТЭЦ

Китайская компания, в соответствии с достигнутыми с таджикским правительством договоренностями, будет пользоваться запасами этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

«После этого с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - сказали ранее «АП» в Главном управлении геологии при правительстве РТ.

Руководство компании ТВЕА в прошлом году сообщило китайским СМИ, что, если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.

В то же время в компании отметили, что полученные месторождения располагают «огромными запасами золотой руды, и если ресурсы будут полностью реализованы, это принесет большую экономическую выгоду компании».

По подсчетам ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно данным, полученные еще при Советском Союзе, содержание золота на месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.

Добыча растет рекордными объемами

Выпуск золота в Таджикистане за последние годы осуществляется в рекордных для республики объемах. В прошлом году в стране было произведено более 6,4 тонн этого металла, что почти на 17% больше показателя 2017 года.

В Минпроме отмечают, что все производимое золото продается внутри республики (Нацбанку и Минфину), чтобы нарастить запасы драгоценных металлов страны.

В прошлом году в Минпроме сказали, что за последние четыре года среднегодовой темп роста выпуска золота составил более 20%.

В министерстве считают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов на месторождениях Тарор, Чоре, Пакрут и других.

Добычей золота в Таджикистане занимаются также другие китайские компании. К примеру, китайская компания Zi jin Mining Group Co., Ltd в 2007 году приобрела 75% акций крупнейшего золотодобытчика Таджикистана – СП «Зарафшон», на долю которого приходится более 70% от общего объема добываемого в республике золота. А китайская корпорация China Nonferrous Gold Limited владеет 100% акций золотодобывающего предприятия «Пакрут».

Золотые запасы Таджикистана

В Таджикистане, по данным местных геологов, выявлено более 150 объектов рудного золота, но большая часть из них до сих пор мало исследовалась.

Золотоносные ресурсы в основном сосредоточены на перспективных площадях Северного, Центрального Таджикистана и Южного Памира. Разведанные запасы сконцентрированы на золотокварцевых месторождениях Джилау - Тарорской и Туркестан-Чоринской рудных зон Центрального Таджикистана, а также золото-кварцевых и золото-сульфидных объектах Карамазара.

Наиболее значительное золоторудное месторождение Тарор находится в 44 км от города Пенджикент. Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана оценивает объем золотого природного резерва республики в 250-300 тонн.

По данным Минпрома, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

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