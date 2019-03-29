Южнокорейцы помогут сделать таджикские аэропорты более безопасными
Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит
Не забывайте зонты. Погода будет переменчивой
Tcell и AKF открывают окно в мир информационных технологий для школьников ГБАО
Самарканд превратился в Венецию после дождя
Генпрокурор Таджикистана: за бунт судят не только осужденных, но и представителей администрации колонии
Деньги за построенную ЛЭП «Рогун-Душанбе» Таджикистан вернет Китаю через 25 лет
Глава ГБАО избран вице-спикером верхней палаты парламента Таджикистана
Россия предоставит Кыргызстану $30 млн. Безвозмездно
Источник: мобильные услуги могут подорожать на 50%
Южнокорейцы помогут сделать таджикские аэропорты более безопасными
Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит
Не забывайте зонты. Погода будет переменчивой
Tcell и AKF открывают окно в мир информационных технологий для школьников ГБАО
Самарканд превратился в Венецию после дождя
Генпрокурор Таджикистана: за бунт судят не только осужденных, но и представителей администрации колонии
Деньги за построенную ЛЭП «Рогун-Душанбе» Таджикистан вернет Китаю через 25 лет
Глава ГБАО избран вице-спикером верхней палаты парламента Таджикистана
Россия предоставит Кыргызстану $30 млн. Безвозмездно
Источник: мобильные услуги могут подорожать на 50%
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста