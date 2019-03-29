«Барки точик» связывает существующие в республике проблемы с обеспечением электроэнергии с задолженностью населения перед энергохолдингом.

"Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате", - говорится распространенном в связи с дефицитом электроэнергии обращении «Барки точик».

Отмечается, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 млрд сомони (более $106 млн).

«В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определенной степени невозможным», - подчеркивается в обращении.

В «Барки точик» поясняют, что полное и непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией требует больших расходов.

Отмечается, что в сфере занято 13 тысяч сотрудников, на постоянной основе действуют все гидроэлектростанции, более 60,8 тысяч километров линий электропередачи, свыше 18,6 тысяч трансформаторов.

Также энергохолдингу необходимы денежные средства для ремонта и модернизации действующих мощностей и инфраструктуры, чтобы электроэнергетическая система непрерывно функционировала.

Кроме того, говорится в обращении, «Барки точик» ежегодно за использование водных ресурсов платит 40 млн сомони в качестве налога роялти.

В энергохолдинге отмечают, что не располагают пока возможностями адресного отключения должников, а отключать целые кишлаки, джамоаты, микрорайоны и города они себе не могут позволить, так как без «света» останутся также добросовестные потребители, которые своевременно оплачивают электроэнергию.

«Барки точик» просит интеллигенцию, учителей, работников сферы культуры, религиозных деятелей вести среди населения агитационную работу в целях сбора платы за электричество.

«Чтобы бесперебойно получать электроэнергию, оплатите потребленную электроэнергию своевременно и в полном объеме», - заключается в обращении энергохолдинга.

А регионы месяц остаются без «света»

Таджикистан с началом 2017 года после ввода в эксплуатацию второго блока ТЭЦ «Душанбе-2» впервые в своей новейшей истории стал полностью обеспечивать внутренние потребности в электроэнергии.

В ноябре прошлого года был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат Рогунской ГЭС, и казалось, что такое понятие как «дефицит электроэнергии» забудется навсегда.

Однако в конце февраля этого года начались тотальные отключения электроэнергии в регионах республики. Люди в сельских местностях стали получать электроэнергию лишь по несколько часов в дневное время суток. По ночам «свет» вовсе отключают.

Круглосуточно обеспечиваются электричеством только жители сравнительно больших городов, а также ГБАО, электроэнергетическая система которой управляется частной компанией «Памир Энерджи».

В «Барки точик» ранее связывали эти отключения с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время.

В то же время некоторые сотрудники энергосетей в регионах говорили потребителям, что отключения электроэнергии связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

По официально неподтвержденным данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергией, работает на притоке реки Вахш, запасы в водохранилище давно исчерпаны.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

Такое решение, по данным энергетических ведомств, принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.

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