Компания Tcell совместно с Фондом Ага Хана (Aga Khan Foundation – AKF) приступили к реализации программы по модернизации школ в Горно-Бадахшанской Автономной области. Программа нацелена на усовершенствование программы обучения в школах и обеспечение их Интернет-соединением для внедрения информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения и преподавания.

Проект модернизации школ ГБАО ставит цель обеспечить десятки школ Интернет-соединением для улучшения процессов обучения школьников и профессионального развития учителей. Это даст возможность учителям повышать свою квалификацию по международным образовательным программам.

На первом этапе проекта, Tcell оборудовал компьютерные классы для двух школ города Хорога: средних общеобразовательных школ №2 и №9. Также, Tcell предоставил связь для данных школ, обеспечив их Интернет-соединением. В этих школах обучается около 600 школьников, которые теперь с легкостью смогут работать над собственными навыками использования современных технологий. Также, 77 учителей, преподающих в этих школах, получили возможность улучшать свои педагогические навыки и методики.

Один из главных приоритетов компании Tcell в ее социальной деятельности – это поддержка сферы образования. Десятки собственных и партнерских проектов Tcell в сфере образования ежегодно вносят свой вклад в улучшение знаний о новейших технологиях школьников, студентов, молодых специалистов, начинающих предпринимателей, и опытных экспертов, по всему Таджикистану.

«Мы в Tcell с радостью поддержали инициативу по технической модернизации школ ГБАО. Учитывая сложную географическую локацию региона, и удаленность многих сельских школ, не всегда у детей есть возможность пользоваться глобальной сетью в полном объеме, необходимом для современного обучения. С доступом в глобальную сеть, и школьники, и учителя, смогут развиваться и учиться чему-то новому наравне со всем миром», говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

«Поддержка компании Tcell в проекте по модернизации школ в ГБАО показывает преданность компании к развитию сферы образования в стране. Реализация проекта будет мотивировать учителей и школьников учиться и работать над своими навыками, даст им необходимый энтузиазм для учебы и обучения с использованием современных информационных технологий. Мы верим, что этот проект во многом изменит подход к образованию в задействованных школах», говорит Нафиса Гулшаева, руководитель Образовательной Программы AKF.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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