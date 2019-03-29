В Самарканде затопило центральные улицы после дождя, прошедшего в эти дни. Об этом сообщают узбекистанцы в соцсетях.

По улицам потекли настоящие реки, затопив при этом автомобильные дороги, отмечают они.

Блогеры подчеркивают, что после каждого крупного ливня исторический Самарканд превращается в бурную реку, поскольку дренажная система не справляется с потоком воды.

Такая ситуация повторяется в последние пару лет.

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