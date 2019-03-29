28 марта Бишкек посетил президент России Владимир Путин. В преддверии его визита улицы Бишкека вымыли, перекрыли, украсили флагами и транспарантами.

До визита, 27 марта в Кыргызстане состоялись два крупных межгосударственных мероприятия - форум ректоров вузов двух стран, прошедший в резиденции Жээнбекова при личном участии президента, и бизнес-конференция, в ходе которой между российскими и кыргызскими компаниями были заключены соглашения на общую сумму $1,5 млрд.

А вечером 27 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия по просьбе Кыргызстана выделит ей безвозмездную помощь в размере $30 млн.

По его словам, это решение было ранее одобрено российским правительством, но до сих пор не оглашалось.

Рано утром 28 марта президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лично встретил Путина в аэропорту. Вместе с Путиным президентский борт доставил в Бишкек его личный лимузин «Аурус».

К визиту Путина в резиденции Ала-Арча выстроили новую площадку для протокольных мероприятий. У площадки президентов ждал почетный караул гвардейцев, которых Путин поприветствовал на киргизском языке.

Еще до начала официальной церемонии встречи журналисты узнали, как именно изменится статус базы Кант. Оказалось, решено повысить арендную плату за использование земли с $4,5 миллиона до $4 миллионов 794 тысяч в год и одновременно увеличить площадь базы примерно на 60 гектаров.

Два раунда переговоров — в узком и расширенном составе — прошли крайне оперативно. Визит оказался не просто однодневным, а весьма кратким. Ближе к 15 часам по бишкекскому времени (12 часов по Москве) Путин рассказал журналистам об итогах встречи.

По словам президента РФ, они с киргизским коллегой договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

«Российская военная база в Киргизии вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, и ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул Путин. Он отметил, что особое внимание на переговорах уделялось росту товарооборота, поставке нефти и нефтепродуктов, российским инвестициям в золоторудное месторождение Джеруй (их сумма составит $600 млн).

«РФ помогает Кыргызстану адаптироваться в ЕАЭС. Идет обновление объектов таможенной инфраструктуры. К 2020-му продукция сможет проходить сертификацию в самой республике», - напомнил Путин.

По итогам переговоров глав государств было подписано 17 документов. Еще 16 соглашений о сотрудничестве были заключены в ходе встречи министров экономики двух стран. Путин и Жээнбеков выпустили совместное заявление, в котором говорится, что 2020 год решено объявить Годом Российской Федерации в Кыргызстане и Годом Кыргызской Республики в России. В целом документ посвящен расширению сотрудничества во всех возможных сферах. В финале отмечается, что Путин пригласил президента Кыргызстана нанести ответный визит в Россию. Сроки поездки будут оговариваться дополнительно.

После завершения всех формальностей Путин и Жээнбеков отправились в дом-музей Чингиза Айтматова, к монументу Победы в Великой Отечественной войне и затем в отель «Хаятт», где продолжалась киргизо-российская конференция бизнесменов.

Ближе к вечеру стало известно, что Жээнбеков презентовал Путину коня орловской породы и щенка породы тайган по кличке Шерхан.

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