Из-за обильных осадков в горных местностях Таджикистана сохраняется опасность схода лавин и камнепадов, наиболее напряженная обстановка сохраняется на автодорогах Душанбе-Сангвор, Хорог-Ишкашим.

За минувшие сутки на территориях Ванджского, Рушанского, Шугнанского, Ишкашимского районах ГБАО, Сангворского района и на участках автодороги Душанбе-Чанок были зафиксированы сход снежных лавин и камнепадов. Всего на территории страны за прошедшие сутки было зарегистрировано 20 случаев схода снежных лавин и 16 камнепадов. Жертв нет.

По словам руководителя пресс-центра КЧС Таджикистана Умеды Юсуфи, в селе Дараи Хайрон Сангворского района был зарегистрирован сход снежной лавины, в результате которой, были разрушены 4 подсобных хозяйств, вследствие чего, зарегистрирован падеж крупнорогатого и мелкого домашнего скота.

«В связи с предстоящими осадками и увеличением температурного фона идет интенсивное таяние снега в горах, что может привести к размыванию почвы и их движению, к повышению уровня воды в реках, водоемах, а также к обвалам и размывам береговой линии рек и озер. В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов», - отметила она.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит население воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, сбора трав на горных участках, быть бдительными и осторожными.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и каких- либо несчастных случаев, граждане могут обратиться по телефонам оперативного дежурного КЧС: 93 880 28 19, 221-91-19, 223-13-11.

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