Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 28 марта принял участие и выступил на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Борьба с финансированием терроризма».

Заседание проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана рассказал о мерах, предпринимаемых правительством республики в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и др., сообщает департамент информации МИД страны.

Сироджиддин Мухриддин отметил, что в стране с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма была принята Национальная Концепция на 2018-2025 годы и План действий по ее реализации.

Он также призвал представителей стран-членов ООН принять активное участие в Конференции высокого уровня на тему «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность», намеченную на 16-17 мая 2019 в Душанбе.

Между тем, как передает Deutsche Welle, Совет Безопасности ООН накануне единогласно принял новую резолюцию по противодействию финансированию террористических организаций. Резолюция 2462 обязывает страны-члены ООН привести свое внутреннее законодательство в соответствие с задачей преследования и наказания тех, кто прямо или косвенно финансирует террористические организации или террористов-одиночек.

Помимо этого, 27 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе делегации Таджикистана при ООН состоялось мероприятие высокого уровня на тему «Взаимосвязь между водой и климатом». В мероприятии, которое было организовано в сотрудничестве с делегациями Канады, Японии, Мексики, Марокко, России, Сингапура, Швейцарии, Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и ООН-Вода, приняли участие представители и эксперты более 130 стран-членов ООН и международных организаций.

Доклады выступающих касались двух тем: «Водно-климатическое действие» и «Средства осуществления».

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В своем выступлении глава МИД Таджикистана подчеркнул значительное увеличение числа экстремальных природных явлений в Таджикистане, которые наносят серьезный ущерб населению и экономике страны. Сироджиддин Мухриддин отметил возрастающее влияние изменения климата на значительное таяние ледников.

В связи с этим, министр иностранных дел Таджикистана призвал представителей стран членов ООН поддержать процесс реализации инициативы президента Таджикистана Эмомали Рахмона по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028”.

Взаимодействие в сфере реализации Международного Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» также обсуждалось на встрече Сироджиддина Мухриддина с Генсекомм ООН Антониу Гутерришем, которая состоялась 27 марта.

Сироджиддин Мухриддин и Антониу Гутерриш Фото МИД РТ

В ходе беседы обсуждались также ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН, в том числе, ситуация в регионе и Афганистане, проблемы по борьбе с терроризмом и др.

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