В рамках реализации подписанного протокола по укреплению трансграничного сотрудничества по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации между Афганистаном и Таджикистаном, подписанного в феврале 2018 года, в Республиканском Учебно-методическом центре КЧС Таджикистана начался первый обучающий курс для женщин-спасателей двух стран.

На протяжении недели женщин-спасателей будут обучать методам аварийно-спасательных работ с использованием ряда специальных, спасательных оборудований и средств индивидуальной защиты.

Фото КЧС РТ

«Тренинг проходит при поддержке Агентства Ага Хана по Хабитат в Таджикистане, и проводятся профессиональными инструкторами из Великобритании», - сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Фото КЧС РТ

По ее словам, данный курс обучения направлен на организацию взаимодействия между спасателями двух стран при проведении поисково-спасательных операций в случае возникновении стихийных бедствий.

Такой формат занятий позволяет обменяться бесценным опытом со специалистами из двух стран.

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