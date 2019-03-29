На Центральном республиканском стадионе Душанбе сегодня, 29 марта, в 19:00 часов начнется юбилейный, десятый матч за Суперкубок Таджикистана по футболу, в котором сыграют действующий чемпион страны и обладатель Национального Кубка «Истиклол» и серебряный призер чемпионата Таджикистана прошлого сезона «Худжанд».
Суперкубок Таджикистана разыгрывается с 2010 года. Семикратным обладателем Суперкубка страны является душанбинский «Истиклол», который в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах завоевывал трофей. В 2013 году Суперкубок Таджикистана достался кулябскому «Равшану», который на своем поле переиграл турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» (2:1). А в 2017 году трофей выиграл фархорский «Хосилот», который в Гиссаре взял верх над «Истиклолом» (2:1), об этом сообщает официальный сайт ФФТ.
Главный тренер душанбинского «Истиклола» Хаким Фузайлов в предматчевой пресс-конференции заявил, что матч за Суперкубок Таджикистана – это очень престижная игра, начало большого футбольного сезона и отличное испытание перед стартом в Кубке АФК.
Главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча за Суперкубок Таджикистана против душанбинского «Истиклола» заявил, что его команда постарается с третьей попытки выиграть престижный трофей.
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