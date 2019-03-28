Группа приехала в этот город по приглашению таджикского посольства в Великобритании.

За прошедшую неделю группа несколько раз выступала перед персидскоязычной публикой Лондона, которая очень тепло приветствовала ее.

В рамках визита в Лондон группа «Шамс» была гостем шестидесятиминутной программы персидского телевидения BBC, а также утреннего эфира радио ВВС.

В радиоэфире, который состоялся до выступления, солист группы Нобовар Чаноров рассказал ведущему программы Дариушу Раджабян о репертуаре, который они привезли в Лондон, об этапах создания музыки, а также спели в прямом эфире песню «Даф бизанем».

На телевидении состоялся более детальный разговор о творчестве, о музыке, в которой сплелись фольклор и модерн, о создании музыки на основе традиционных мелодий Памира и Центральной Азии, о сохранении традиционных ее форм и много другом, а также группа спела свою новую песню.

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