Группа приехала в этот город по приглашению таджикского посольства в Великобритании.
За прошедшую неделю группа несколько раз выступала перед персидскоязычной публикой Лондона, которая очень тепло приветствовала ее.
В рамках визита в Лондон группа «Шамс» была гостем шестидесятиминутной программы персидского телевидения BBC, а также утреннего эфира радио ВВС.
В радиоэфире, который состоялся до выступления, солист группы Нобовар Чаноров рассказал ведущему программы Дариушу Раджабян о репертуаре, который они привезли в Лондон, об этапах создания музыки, а также спели в прямом эфире песню «Даф бизанем».
На телевидении состоялся более детальный разговор о творчестве, о музыке, в которой сплелись фольклор и модерн, о создании музыки на основе традиционных мелодий Памира и Центральной Азии, о сохранении традиционных ее форм и много другом, а также группа спела свою новую песню.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как Узбекистан решил накормить страны СНГ картофелем фри?
Лавина в Сангворе накрыла несколько построек
В Душанбе открылся новый центр банковского обслуживания «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»
Кто в Таджикистане обязан сдавать отпечатки пальцев
Якутские власти запретили трудоустраивать мигрантов
Кому что: В Ташкенте появились общественные туалеты с Wi-Fi
Ожидание vs реальность: правительственное заседание завершилось, с Интернетом пока все по-старому
1 000 000 лайков таджикскому лимону
В Москве во время совершения намаза задержаны граждане стран ЦА
За чей счет будут развивать таджикское село?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста