Сегодня, 28 марта, в Душанбе начал функционировать новый Центр Банковского Обслуживания (ЦБО) ЗАО МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». Для удобства жителей и гостей столицы с целью предоставления банковских услуг центр открылся по адресу пр. С.Айни, 69/53.

В церемонии открытия нового ЦБО приняли участие первый заместитель председателя хукумата района Шохмансур Абдусаттор Джаббори, активные клиенты Душанбинского филиала, директора ближайших филиалов и представители СМИ.

Мероприятие торжественно открыла директор филиала «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в Душанбе Сурайё Хасанова. Она рассказала об истории становления организации и передала слово руководителю нового центра банковского обслуживания Фаридуну Юсупову. В своей речи Юсупов упомянул поддержку Исполнительного органа государственной власти района Шохмансур и обещал, что организация в дальнейшем увеличит количество центров банковского обслуживания и будет стремиться к высокому качеству обслуживания клиентов и предоставлению финансовых услуг населению.

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Первый заместитель председателя района Шохмансур Абдусаттор Джаббори выразил благодарность руководству организации, а также всем сотрудникам организации в Душанбе и отметил вклад в развитии предпринимательства в районе.

«Исполнительный орган государственной власти района всегда поддерживает инициативы «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», так как организация обеспечивает рабочими местами и вносит свою лепту в формировании бюджета района», - отметил Джаббори.

Самым активным клиентам «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» были вручены грамоты и памятные подарки за лояльность к организации.

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