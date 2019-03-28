Мы задались этим вопросом после заявления Службы связи о том, что перерегистрация сим-карты (а вместе с ними получение нового паспорта с отпечатками пальцев), нужна для «предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма».
Коротко. Согласно Закону РТ «О государственной дактилоскопической регистрации», ст. 6 обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат лица:
– подозреваемые в совершении преступления, заключенные под стражу, обвиняемые, осужденные, а также лица, препятствующие установлению личности при совершении административных правонарушений; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)
– принимаемые на военную службу, в правоохранительные органы, а также на работу на предприятия, учреждения и организации либо в их структурные подразделения, деятельность которых связана с повышенным риском для жизни их работников или особым режимом секретности, по перечню, утвержденному правительством Республики Таджикистан;
– обратившиеся в органы внутренних дел по месту жительства для получения лицензии на использование огнестрельного оружия;
– которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)
– проживающие в опасных чрезвычайных зонах, имеющих природное и техногенное свойство; (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)
– иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые с территории Республики Таджикистан. (ЗРТ от 29.12.10 г., № 647)
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Таджикистан в поисках убежища, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Обязательной государственной дактилоскопической регистрации также подлежат трупы, личности которых не опознаны.
Это мы к чему?
А к тому, что на днях Служба связи в официальном письме объяснила необходимость перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца «необходимостью взятия отпечатков пальцев каждого абонента».
Напомним, юридическая компания «Химоя» обратились в аппарат президента Таджикистана с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца противоречат законодательству нашей страны. Аппарат президента это письмо отправил в Службу связи и Служба ответила:
«Для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента», - говорится в письме, датированным 20 марта.
В этом письме служба Связи отвечает на запрос компании «Химоя» относительно правомерности требования перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца, о котором стало известно в феврале этого года.
Она напоминает юристам, что «взятие отпечатков пальцев каждого абонента в случае совершения ими негативных действий, сильно содействует своевременному обнаруживанию преступников по отпечаткам пальцев».
«В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года (ID-карта, - ред.) позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи», - отмечается в письме.
По словам юриста компании «Химоя» Навруза Одинаева, они обратились в аппарат президента с письмом, в котором отметили, что на их взгляд изменения, согласно которым все сим-карты владельцев паспортов образца 1996 года должны быть перерегистрированы, противоречат нормам действующего законодательства. Эти изменения были прописаны в постановлении правительства «Порядок и требования подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» в феврале этого года.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как Узбекистан решил накормить страны СНГ картофелем фри?
«Шамс» засветился в Лондоне
Лавина в Сангворе накрыла несколько построек
В Душанбе открылся новый центр банковского обслуживания «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»
Якутские власти запретили трудоустраивать мигрантов
Кому что: В Ташкенте появились общественные туалеты с Wi-Fi
Ожидание vs реальность: правительственное заседание завершилось, с Интернетом пока все по-старому
1 000 000 лайков таджикскому лимону
В Москве во время совершения намаза задержаны граждане стран ЦА
За чей счет будут развивать таджикское село?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Абдалла6 часов назад
Скоро станет объязательной, в РТ все просто, нужные законы быстро примут.
Гарми6 часов назад
В Таджикистане один закон: родственник Президента привез огромное количество этих самых пластиковых паспортов с надеждой быстро их распродать и заработать свои миллионы долларов, но темп продажи его не устраивает, вот и решил проблему принудительно и как водится у здешних правителей причиной называют угрозу терроризма и экстремизма. А все дело в банальной жадности членов Семьи. Никакого производств создать не могут или не хотят, вот и используют государство как свою частную лавочку.
Farruh Karimov7 часов назад
Видно что в Министерствах работают такие люди которые не знают законов, и им наплевать на всё и вся, их даже не волнует безопасность страны, они думают об одном, КАК БЫ НАБИТЬ КОРМАНЫ!!!
mishe7 часов назад
Бег в бегах, кабинет его опечатан, сын развелся с женой - с ЖЕНОЙ развелся, запасаемся попкорном