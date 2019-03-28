В Якутии запретили брать на работу мигрантов на территории региона. Запрет касается 33 видов трудовой деятельности. Глава Якутии (Саха) Айсен Николаев подписал указ, который опубликован на официальном информационном портале республики Саха.

Работодателям нельзя трудоустраивать мигрантов, в частности, в сельском и лесном хозяйствах, в охотничьем промысле, на обрабатывающих производствах, в строительстве, торговле, в сфере транспортных услуг, гостиничной деятельности, в области операций с недвижимостью, а также в сфере образования, здравоохранения, научной и технической деятельности, права, бухучета, архитектуры, оказания социальных услуг.

При этом предприятия должны привести количество иностранных работников в соответствие с введенным запретом в течение трех месяцев, говорится в документе.

По данным ИА "Фергана", в Якутии установлена самая высокая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов России. Ежегодно в республике снижают квоты на привлечение иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья.

Тема присутствия мигрантов в Якутии вышла на первый план в регионе после того, как в ночь на 17 марта выходец из Киргизии изнасиловал местную жительницу. По данным правоохранительных органов, он затащил женщину в машину на улице, отвез к гаражам и изнасиловал, а затем оставил в автосервисе под охраной двоих своих знакомых. Когда те уснули, пострадавшей удалось сбежать и она обратилась в правоохранительные органы. После случившегося жители Якутии стали рассылать в мессенджерах разжигающие межнациональную рознь видеоролики. В столице региона прошли два массовых антимигрантских митинга: один, стихийный и несогласованный, состоялся на Комсомольской площади 17 марта, второй, многотысячный и санкционированный, прошел 18 марта в спорткомплексе «Триумф» с участием глав Республики Саха и Якутска.

На волне антимигрантских настроений начались погромы овощных киосков, где работали приезжие.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.