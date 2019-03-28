Заседание правительства Таджикистана под председательством президента страны Эмомали Рахмона завершилось, и пресс-служба главы государства дала лишь сухую информацию о том, какие вопросы там рассматривались.

Ожидание того, что окончательное решение по вопросу повышения стоимости мобильного интернета, возможно, будет принято после сегодняшнего заседания правительства, пока так и осталось ожиданием.

Говорилось ли на заседании о повышении стоимости интернета, не известно.

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По данным пресс-службы президента, на заседании были рассмотрены несколько законов и заслушаны отчеты глав министерств и ведомств об их деятельности.

В начале заседания с отчетом о своевременной подготовке экономической и социальной сфер для стабильной работы в осенне-зимний период 2019-2020 годов выступил министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода.

Министр финансов Файзиддин Каххорзода ознакомил с законопроектами о внесении поправок в законы «О государственном бюджете на 2019 год» и «Об иных обязательных платежах».

Также были заслушаны отчеты министра энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода, министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода и министра промышленности и новых технологий Заробиддина Файзуллозода.

Были обсуждены проекты законов о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «О проверке деятельности хозяйствующих субъектов». Рассмотрено и направлено в парламент предложение правительства по проекту закона «О пастбищах».

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