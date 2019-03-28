Прошло почти три месяца, как Эмомали Рахмон подписал документ об объявлении 2019-2021 годов «Годами развития села туризма и народных ремесел». Исполнительному аппарату президента он поручил тогда в течение месяца разработать и представить для утверждения план мероприятий по выполнению этого указа.

За это время чиновники успели разработать только эмблему года, но и она пока не утверждена.

Задачи от президента

Пока программа развития сел в Таджикистане не принята. По информации Комитета местного развития республики, в настоящее время разработаны планы развития большинства джамоатов, районов и городов.

Предложение президента по поводу развития сел, прежде всего, направлено на решение социальных вопросов населения.

Было также отмечено, что председатели областей, городов и районов несут прямую ответственность за ускорение работ по созиданию и благоустройству, развитию сельской инфраструктуры, туризма и народных ремесел, привлечение с этой целью отечественных и зарубежных инвестиций. А первостепенной их задачей является обеспечение жителей рабочими местами и привлечение к освоению профессий и ремесел.

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Президент поставил задачу местным властям улучшить инфраструктуру сел, особенно в сферах образования и здравоохранения, создавать рабочие места, решить проблему обеспечения сельских жителей качественной питьевой водой, строительства и реконструкции местных дорог, развивать туристическую инфраструктуру и народные ремесла.

Что делают чиновники?

В эти дни повсеместно проходят встречи местных властей с жителями населенных пунктов. Рабочие группы в составе многочисленных сотрудников местных исполнительных властей, специалисты соответствующих отраслей развернули широкий фронт работы. Они будут отчитываться правительству страны о результатах встреч, и на основании этих результатов будет разрабатываться конкретная программа действий.

Как сказали «АП» в Комитете местного развития, документ будет принят во второй половине года.

По словам жителей, которые участвовали во встречах с руководителями своих районов, власти ничего нового не предлагают. Они говорят о благоустройстве, заносят в блокноты списки проблем, призывают сплотиться вокруг национальной идеи развития и т.д.

О том, что именно будет делать для этого местная власть и на бюджетные деньги - не ясно, но местных предпринимателей уже просят, чтобы к 30-летию независимости они построили хотя бы один объект в своем селе. Чаще всего это магазины, парикмахерские, дополнительные классы в местных школах, ремонт дорог.

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Со своей стороны власти обещают помогать техникой. По возможности.

Источники финансирования

Местные власти выделяют два источника финансирования – это добровольные пожертвования предпринимателей и трудовых мигрантов.

В сельской местности не так уж много богатых людей. К таковым можно причислить чиновников, которые занимают хорошие должности в Душанбе или других крупных городах республики, но их семьи проживают на малой родине.

Есть и примеры. Так, глава Госагентства социальной защиты населения Минздрава Абдулхаким Холзода построил за свой счет медпункт в Кулябе. Председатель ГКНБ Саймумин Ятимов построил в своем родном Фархорском районе школу, а министр внутренних дел Рамазон Рахимзода оплатил ремонт школы в горном селении Сияхдухтаро Ховалингского района.

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Министр обороны Шерали Мирзо построил современный центр здоровья за свои личные сбережения в кишлаке Дошманди джамоата Сари Хосор Бальджуванского района. А премьер-министр Кохир Расулзода решил за счет своих средств и средств членов своей семьи отремонтировать 5 км дороги на своей малой родине – в джамоате Хистеварз Бободжонгафуровского района.

Другая категория финансирования – владельцы торговых точек, крупные фермеры, председатели сельхозпредприятий.

Третью группу составляют успешные трудовые мигранты, которые из-за рубежа отправляют домой деньги.

Задача сотрудников местных джамоатов, махаллинских комитетов и общественных активистов – поговорить с ними, чтобы они вложились в благоустройство своих вотчин.

Недавно на одной из встреч власти призывали жителей одного из сел района Турсунзаде установить прожекторы на главной улице.

Махаллинский комитет подсчитал, что для этого нужны столбы и лампы. Тут возник вопрос: «Деньги на покупку столбов, провод и ламп мы собрали, но кто будет платить за электричество?». Представитель джамоата ответил, что будет установлен отдельный счетчик, и деньги будет собирать вся махалля…

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В чем нуждаются сельчане?

Между тем на этих встречах с местными жителями, представители властей избегают разговоров о проблемах, которые на самом деле волнуют людей. Одна из главных – проблема нехватки земли. В таких густонаселённых районах страны, как Бабаджан Гафуров, Пенджикент, Рудаки, Гиссар, Турсунзаде, Восе, Куляб, Бохтар и др. на столе у председателей городов и районов лежат тысячи заявлений с просьбой о выделении земельного участка под строительство дома. По самым грубым подсчетам около миллиона семей в республике сегодня нуждаются в приусадебных участках.

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Местные эксперты видят выход из ситуации в строительстве многоэтажных домов в крупных селах и разделении старых хозяйств, которые расположены на участках площадью более 12 соток.

Об этом ранее заявлял председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, когда еще работал председателем Госкомзема республики. Но его инициатива так и не было поддержана. Тогда говорили, что для строительства многоэтажек в крупных селах нет возможности создать систему водоканализации и других элементов городской инфраструктуры.

Конечно, за три года решить все проблемы села невозможно, но начинать, считают специалисты, нужно с самых важных, самых больных. А их немало. Кроме земли это водоснабжение, сбор и вывоз мусора, рабочие места, дороги, инфраструктура, здравоохранение, образование – каждый из этих пунктов требует больших вложений.

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По мнению экспертов, добровольно-принудительным сбором денег у населения, невозможно решить даже часть этих проблем. Лучшим путем видится государственно-частное партнерство, уменьшение налоговой нагрузки сельским предпринимателям, у которых достаточно много бизнес-идей, реализация которых поднимет таджикское село на ноги.

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