Президент России Владимир Путин 28 марта с государственным визитом прибыл в Кыргызстан. Сегодня в Бишкеке он проведет переговоры с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в узком и расширенном форматах.
Церемония встречи Владимира Путина прошла утром в госрезиденции «Ала-Арча» на площадке перед Конгресс-холлом. Был выстроен почетный караул, исполнены гимны двух стран, сообщает АКИpress.
Президент России Владимир Путин приветствовал роту почетного караула на кыргызском языке.
После чего состоялись переговоры в узком составе. По их итогам Жээнбеков, как пишут киргизские СМИ, сообщил, что во время встречи стороны нашли взаимопонимание по всем вопросам. Он поблагодарил Путина за поддержку и понимание.
"В последнее время сотрудничество стало более тесным: прошло заседание межправительственной комиссии, прошел первый форум ректоров, в настоящее время проходит межрегиональная конференция. Со вступлением в ЕАЭС наши отношения поднялись на качественно новый уровень", - цитирует Жээнбекова АКИpress.
Он выразил мнение, что встреча позволит «сверить часы» и пожелал, чтобы встречи прошли в духе партнерства.
По итогам визита Путина в Башкек, как ожидается, будут подписаны 30 соглашений. Договора будут охватывать вопросы инфраструктуры, военно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта, а также вопросы миграции.
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