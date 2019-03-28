Президент России Владимир Путин 28 марта с государственным визитом прибыл в Кыргызстан. Сегодня в Бишкеке он проведет переговоры с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в узком и расширенном форматах.

Церемония встречи Владимира Путина прошла утром в госрезиденции «Ала-Арча» на площадке перед Конгресс-холлом. Был выстроен почетный караул, исполнены гимны двух стран, сообщает АКИpress.

Президент России Владимир Путин приветствовал роту почетного караула на кыргызском языке.

После чего состоялись переговоры в узком составе. По их итогам Жээнбеков, как пишут киргизские СМИ, сообщил, что во время встречи стороны нашли взаимопонимание по всем вопросам. Он поблагодарил Путина за поддержку и понимание.

"В последнее время сотрудничество стало более тесным: прошло заседание межправительственной комиссии, прошел первый форум ректоров, в настоящее время проходит межрегиональная конференция. Со вступлением в ЕАЭС наши отношения поднялись на качественно новый уровень", - цитирует Жээнбекова АКИpress.

kg.akipress.org

Он выразил мнение, что встреча позволит «сверить часы» и пожелал, чтобы встречи прошли в духе партнерства.

По итогам визита Путина в Башкек, как ожидается, будут подписаны 30 соглашений. Договора будут охватывать вопросы инфраструктуры, военно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта, а также вопросы миграции.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.