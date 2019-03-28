В Париж по инициативе посольства Таджикистана во Франции и в сотрудничестве с культурной ассоциацией таджиков Франции «Равзана» состоялся культурный вечер под названием «Мелодия Навруза».

В нем приняли участие Народный артист Таджикистана, директор Академии «Шашмаком» Таджикистана Абдували Абдурашидов, известный мастер-исполнитель танбура, и Озодахон Ашурова - известная исполнительница макома.

На концерт были приглашены представители министерств и ведомств Франции, дипломатического корпуса страны пребывания, торговых, научно-культурных кругов, а также таджики, проживающие во Франции и друзья Таджикистана, сообщает департамент информации МИД РТ.

На открытии культурного вечера Посол Таджикистана в Париже Джамолиддин Убайдулло в своем приветственном выступлении сердечно поздравил присутствующих с наступлением славного праздника Навруз, озаряющего мир и природу, а также, коротко рассказав об истории, сути и ценностях этого древнего праздника, пожелал гостям мероприятия приятного вечера.

В торжественной праздничной атмосфере аудитория и любители высокой таджикской культуры и искусства с огромным удовольствием и радостью вкусили духовно-нравственную пищу, слушая чарующую мелодию национальных песен и танцев.

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