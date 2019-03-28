В Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 27 марта состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает департамент информации МИД РТ.

В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы сотрудничества Таджикистана с ООН, в том числе, ситуация в регионе и Афганистане, проблемы по борьбе с терроризмом, взаимодействие в сфере реализации Международного Десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» и другие.

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27 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по инициативе делегации Таджикистана при ООН состоялось мероприятие высокого уровня на тему «Взаимосвязь между водой и климатом». В этом мероприятии, которое было организовано в сотрудничестве с делегациями Канады, Японии, Мексики, Марокко, России, Сингапур, Швейцарии, Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и ООН-Вода, приняли участие представители и эксперты более 130 стран-членов ООН и международных организаций.

В своем выступлении глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин подчеркнул значительное увеличение числа экстремальных природных явлений в Таджикистане, которые наносят серьезный ущерб населению и экономике страны. Он отметил возрастающее влияние изменения климата на значительное таяние ледников, и призвал представителей стран-членов ООН поддержать процесс реализации инициативы президента Таджикистана Эмомали Рахмона по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028".