Мэр Душанбе Рустам Эмомали постановил провести 30 марта в столичном «Наврузгох» конные скачки. Победителям будет вручен кубок «Пойтахт-2019».
Мэр поручил за счет пожертвований, которые поступили в бюджет города, выделить на их проведение 34,5 тыс. сомони, сообщили «АП» в столичной мэрии.
На скачки приглашены представители всех регионов Таджикистана.
На сегодняшний день свое участие в скачках подтвердили владельцы жеребцов и меринов местных, английских и туркменских пород из столицы, Худжанда, Вахдата, Рогуна, Аштского, Дангаринского, Файзабадского, Фархорского, Ховалигского, Хуросонского районов.
Напомним, в скачках которые состоялись в ноябре 2017 года в Душанбе в честь Дня президента Таджикистана главный приз достался Анушервони Рустаму - сыну мэра Душанбе Рустама Эмомали.
Его жеребец «Рахш» первым пришел к финишу. Тогда победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3 тысячи сомони.
Об участии жеребца внука президента Таджикистана в предстоящих скачках пока не ничего неизвестно, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.
«На сегодняшнее утро заявка для участия в скачках жеребца Анушервони Рустама не поступала», - отметил источник.
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