Мэр Душанбе Рустам Эмомали постановил провести 30 марта в столичном «Наврузгох» конные скачки. Победителям будет вручен кубок «Пойтахт-2019».

Мэр поручил за счет пожертвований, которые поступили в бюджет города, выделить на их проведение 34,5 тыс. сомони, сообщили «АП» в столичной мэрии.

На скачки приглашены представители всех регионов Таджикистана.

На сегодняшний день свое участие в скачках подтвердили владельцы жеребцов и меринов местных, английских и туркменских пород из столицы, Худжанда, Вахдата, Рогуна, Аштского, Дангаринского, Файзабадского, Фархорского, Ховалигского, Хуросонского районов.

Напомним, в скачках которые состоялись в ноябре 2017 года в Душанбе в честь Дня президента Таджикистана главный приз достался Анушервони Рустаму - сыну мэра Душанбе Рустама Эмомали.

Его жеребец «Рахш» первым пришел к финишу. Тогда победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3 тысячи сомони.

Об участии жеребца внука президента Таджикистана в предстоящих скачках пока не ничего неизвестно, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

«На сегодняшнее утро заявка для участия в скачках жеребца Анушервони Рустама не поступала», - отметил источник.

Asia-Plus Жеребец "Рахш", 2013 года рождения, (владелец Анушервони Рустам, мастер-жокей Фирдавс Саломов, мастер-тренер Хонджон Сафаров).

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