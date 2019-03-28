С 27 марта стоимость трафика должна была возрасти минимум в два раза, мобильная связь - почти в 10 раз. Однако всё ещё может измениться. Минюст заявляет, что распоряжение Антимонопольной службы незаконно, а источники «АП» говорят, что вопрос вызвал настолько бурную реакцию в обществе, что окончательное решение, возможно, будет принято после сегодняшнего заседания правительства.

На самом деле будет ли подниматься на заседании этот вопрос – не известно, но, очевидно, что дать команду на повышение пока никто не решается. Или окончательно по тарифам все еще не договорились, или есть юридические заморочки, которые пока не позволяют это сделать. А, может, нет принципиального согласия от правительства.

На утро 28 марта дела обстоят так:

Официально в Антимонопольной службе «АП» сказали: «Распоряжение уже действует, и мобильные компании обязаны его выполнять». Неофициально: «Распоряжение, наверное, отменят, вполне возможно на заседании правительства».

В это же время Минюст заявляет, что решение о повышении тарифов на мобильный интернет незаконно. Об этом говорится в его ответе на запрос Ассоциации операторов мобильной связи.

Согласно закону «О нормативных правовых актах», акты, не прошедшие госрегистрацию, не влекут правовых последствий и, как не вступившие в силу, не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений и применения санкций за невыполнение содержащихся в них предписаний.

В письме Минюста за подписью первого замминистра Абдуманнона Холикзода отмечается, что распоряжение о повышении тарифов не поступало в министерство для проверки и его регистрации…

А вот в Антимонопольной службе отрицают, что обязаны регистрировать распоряжения: «Мы регистрируем только некоторые нормативно правовые документы», - сообщили «АП».

Нужно отметить, что этот ответ анонимен, источник в службе не пожелал называть своё имя.

Впрочем, юрист компании «Химоя» достаточно четко объяснил, почему они неправы:

- Антимонопольная служба не обязана регистрировать свои распоряжения, если они носят индивидуальный характер, то есть, приняты в отношении конкретного субъекта, - говорит он. - А данное распоряжение (относительно повышения тарифов на интернет, - ред.) является общеобязательным и подлежит регистрации. Факт того, что ранее Служба не регистрировала свои общеобязательные акты, не может говорить о законности этих актов. Нет в законах оговорок, что акты антимонопольной службы не подлежат регистрации, - заключил юрист.

…Между тем, мобильные компании (уже почти все) подготовили новые расценки, но публиковать их пока не спешат - ждут друг друга и отмашки с Антимонопольной службы или Службы связи. А «некоторые компании не хотят выполнять распоряжение, ссылаясь на заявление Минюста о том, что оно не имеет юридической силы», - говорит источник в одной из них.

Если всё же примут, то…

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Если раньше один гигабайт интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони, то с 27 марта он должен был стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN должна повыситься в 10 раз - с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

В соответствии с распоряжением, подорожать должны и звонки внутри сети: если сейчас минута разговора внутри сети операторов Таджикистана стоит примерно 1 дирам, то теперь с учётом НДС и акциза, она может стоить примерно 12,3 дирамов.

К слову, все эти изменения странным образом не касаются ОАО «Таджиктелеком».

И еще - у каждого оператора есть линейка тарифов для безлимитного общения внутри сети, но в связи с этим распоряжением данные тарифы тоже изменятся и подорожают.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.