Правительство Таджикистана намерено ежегодно в 2019-2021 увеличивать доходы государственного бюджета за счет налогов и неналоговых поступлений в среднем на 10%.

В течение нынешнего года Минфин ожидает, что госбюджет получит налогов и неналоговых поступлений на сумму 17,5 млрд сомони. Это на 1,7 млрд сомони или на 11% больше, чем в прошлом году. В 2020 году объем налогов и неналоговых поступлений по сравнению с 2019 годом планируется повысить на 1,8 млрд сомони (на 10,6%).

В 2021 году прогнозируется собрать за счет налогов и неналоговых поступлений 21,2 млрд сомони, что на 1,9 млрд сомони или на 9,7% больше по сравнению с показателем 2020 года.

Налоги в структуре этой статьи доходов госбюджета (налоговые и неналоговые поступления) составляет около 95%.

Общий объем доходов госбюджета Таджикистана в прошлом году составил 23,3 млрд сомони. Налоговые и неналоговые поступления составили около 15,8 млрд сомони.

Доходная часть бюджета в прошлом году была перевыполнена на 72 млн сомони ( на 0,3%). Налоговые поступления в бюджет перевыполнены на 0,6%, а таможенные – 1,2%.

Несмотря на это, бюджет недобрал в прошлом году 8,3 млн. сомони за счет подоходного налога и 411,3 млн. сомони за счет НДС.

Президент Эмомали Рахмон в начале нынешнего года выразил обеспокоенность относительно невыполнения плана сборов по этим двум видам налогов.

Он поручил предпринимать неотложные меры для снижения объема остатков налоговых задолженностей.

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