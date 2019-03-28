Внушительная часть Душанбе сегодня, 28 марта, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Бухоро, Шероз, Мастонгулова, Улугбек, Афзали, Саноат, Фучика, Есенина, Карин Манн, а также в микрорайоны Лучоби боло и поён.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

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