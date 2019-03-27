По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержаны декан факультета исламоведения и сотрудник центра тестирования Исламского университета Таджикистана.
В Комитете по делам религии и упорядочению традиций и обрядов подтвердили «АП» эту информацию, отметив, что на данный момент идет расследование.
В Исламском институте Таджикистана отметили, что на данный момент арестован декан факультета исламоведения Абдусамад Ахёев и руководитель центра тестирования при институте Наджмиддин Самиев.
Центр тестирования при институте был открыт 2015 году для проведения экзаменов онлайн и в тестовом режиме. На данный момент этот центр опечатан.
По словам источника, вышеуказанные лица задержаны со стороны сотрудников Госкомитета по национальной безопасности. Они подозреваются по статье 319 (Получение взятки) и 340 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
По имеющейся информации, в январе они приняли в вуз 22 новых студентов без проведения экзаменов в Национальном центре тестирования: у этих студентов не оказалось сопроводительных писем от НЦТ. По версии следствия, за это задержанные получили около $70 тыс.
С 2015 года в стране организация и проведение центральных вступительных экзаменов в высшие и средние образовательные учреждения осуществляются только через НЦТ. Только после сдачи экзаменов в Национальном центре тестирования абитуриенты распределяются по вузам.
Исламский институт в Душанбе является единственным религиозным вузом в республике.
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