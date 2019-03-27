Премьер-министр Индии Нарендра Моди 27 марта заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает РИА Новости.
"Индия теперь крупная космическая держава. Меньше чем за три минуты сделанная в Индии противоспутниковая ракета сбила спутник на низкой околоземной орбите", - заявил премьер, выступая с телеобращением.
Премьер назвал это событие историческим. Индия — четвертая страна мира, которой удалось создать и успешно испытать противоспутниковое оружие, написал Моди в твитере. До этого только три страны в мире – США, Россия и Китай – добились таких достижений.
По словам Моди, спутник, который поразила ракета в рамках "миссии Шакти", находился на расстоянии 300 километров от земли. Премьер подчеркнул, что миссия не направлена против какой-либо конкретной страны и не противоречит международным конвенциям и соглашениям.
Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость.
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