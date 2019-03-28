АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 МАРТА 2019 ГОДА

- В Душанбе под председательством Эмомали Рахмона состоится очередное заседание правительства.

- В Душанбе в «Кохи Борбад» состоится Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАРТА

1936 – В Таджикистане открыт научно-исследовательский институт местных стройматериалов.

2013 - В Таджикистане образован государственный институт изобразительного искусства и

дизайна.

2018 - Президент отметил Навруз в Пенджикенте, где открыл ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированную подстанцию «Рудаки», а также открыл памятник Лоику Шерали.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 МАРТА

1942 - Родилась ученый-языковед, Заслуженный работник Таджикистана профессор Мавлудахон Абдуллаева (ректор Таджикского государственного института языков 1991 – 2004 гг).

1946 - Родилась певица Махбуба Бохирова.

1954 - Родился журналист Сунатуллои Абдулло.

1956 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Шавкат Мухаммадиев.

1962 - Родился ученый Хайрулло Сафаров.

1963 - Родился доктор медицинских наук Рахматулло Рахмонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, в Булункуле 14-16 мороза, днем 2-7 тепла, в Булункуле 2-4 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.

По Душанбе – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.