По информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, Департамент труда США 25 марта принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из Перечня Исполнительного приказа №13126 – президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда, передает CA-NEWS со ссылкой на ИА "Жахон".



Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в данный список в 2010 году. Открытое общественное обсуждение указанного вопроса было инициировано американским ведомством в конце июля прошлого года. В его ходе, по данным Департамента труда США, проанализированы в том числе мнения правозащитных организаций - международной коалиции «Cotton Campaign» и «Международного форума за права трудящихся» (ILRF), а также официальные комментарии, представленные дипмиссией Узбекистана в Вашингтоне.

Комментируя ряд доводов коалиции «Cotton Campaign» о преждевременности принятия подобного решения, американское ведомство указало на единичность случаев детского труда, повышение эффективности проводимых расследований и судебного преследования правонарушителей. При этом особо подчеркивалось, что в отличие от предыдущих лет расследования проводились на основе фактов, выявленных гражданскими активистами.



В решении также констатируется успешное внедрение Механизма обратной связи, системы «горячей линии» государственной инспекции труда, «юридических клиник» в регионах при Федерации профсоюзов Узбекистана, а также «народных приемных» Президента, позволяющих эффективно выявлять случаи нарушения прав трудящихся и реагировать на них.



«После тщательного изучения полученных комментариев и имеющейся информации департаменты определили, что использование принудительного детского труда при сборе хлопка в Узбекистане было значительно сокращено до единичных инцидентов. В результате эта продукция более не соответствует условиям, необходимым для отнесения к Перечню Исполнительного приказа», - резюмируется в решении Департамента труда.

Решение американского ведомства об исключении хлопка из данного списка позволяет любым государственным учреждениям США осуществлять закупки данной продукции без требования ее сертификации (о том, что товар произведен без использования детского и принудительного труда). Также, по мнению представителей Департамента труда США, вывод узбекского хлопка из указанного перечня предоставит возможность частным американским компаниям вступать в деловые связи с поставщиками из Узбекистана без опасения дискредитации своей деловой репутации. Таким образом, у производителей хлопка Узбекистана открываются новые перспективы для полноценного выхода на рынки США.



Ранее, в сентябре прошлого года Департамент труда США исключил хлопок из Узбекистана из «Списка товаров, произведенных с использованием детского труда».



По данным Министерства торговли Узбекистана, исключение узбекского хлопка из «черного списка» товаров позволит стране кооперировать с мировыми текстильными брендами, такими как Gucci, Louis Vuitton, H&M, OGGI, Adidas, Nike и другие.