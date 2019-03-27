Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана заявляет, что не обязана регистрировать свои распоряжения в реестре Министерства юстиции страны, чего, в общем-то, служба никогда и не делала.

"Мы не обязаны регистрировать распоряжения в реестре Министерства юстиции, - сообщили «АП» в Антимонопольной службе Таджикистана. - Мы и до этого не регистрировали свои распоряжения в Минюсте".

Источник отметил, что регистрация в Минюсте не носит обязательного характера.

"Мы регистрируем только некоторые нормативно-правовые документы. СМИ сообщили о заявлении Минюста, но к нам у Минюста претензий нет, потому что никакого письма это ведомство нам не отправляло", - сообщили в антимонопольной службе.

В ведомстве отметили, что распоряжение о повышении тарифов на мобильный интернет уже действует, начиная с сегодняшнего дня, и мобильные компании обязаны его выполнять. Источник в антимонопольной службе затруднился ответить на вопрос, какие санкции будут применены к мобильным операторам в случае ослушания.

«Все мобильные компании должны выполнять это распоряжение. Почему не выполняют, спросите у них. Только сегодня начало действовать распоряжение, надо подождать два-три дня», - сообщили в антимонопольной службе.

Между тем, как считают некоторые эксперты, антимонопольная служба не является инициатором данного нововведения и не решает ничего, а ждёт приказ сверху или из других ведомств по поводу отмены распоряжения.

Юрист Навруз Одинаев, прокомментировав заявление Антимонопольной службы, отметил, что они не обязаны регистрировать свои распоряжения, если они носят индивидуальный характер, то есть приняты в отношении конкретного субъекта.

«А данное распоряжение является общеобязательным и подлежит регистрации. Факт того, что ранее не регистрировали свои общеобязательные акты не может говорить о законности этих актов. Нет в законах оговорок, что общеобязательные акты антимонопольнаой службы не подлежат регистрации», - отметил юрист.

Мобильные операторы хранят молчание

Мобильные компании Таджикистана пока не торопятся выполнять распоряжение, и воздерживаются от комментариев.

Только компании Babilon-М и Tcell на своих сайтах вывесили объявления о том, что в соответствии с распоряжением антимонопольной службы все тарифы обновляются и скоро будут размещены на сайтах.

Источник в одной из мобильных компаний сообщил «АП», что сегодня представителей мобильных операторов утром вызывали в антимонопольную службу, но потом встречу перенесли на вторую половину дня.

«Утром в 10:00 должно было состояться заседание в антимонопольной службе с участием руководства сотовых компаний, но потом сказали ждать до обеда, и до сих пор нет никаких сообщений», - сообщил источник.

По словам источника, все мобильные компании уже подготовили новые тарифы, но ждут друг друга и сообщений из антимонопольной службы или Службы связи.

«Некоторые компании не хотят выполнять распоряжение, ссылаясь на заявление Минюста о том, что оно не имеет юридической силы. Но до конца никто не решился, так как в Таджикистане всякое может быть», - говорит источник в одной из компаний.

Он также отметил, что согласно новым тарифам, мобильный интернет подорожает не в 2 раза, а в 3,5 раза.

Распоряжение могут отменить

По словам экспертов, то, что мобильные операторы пока не выполняют распоряжения антимонопольной службы, и никто их не заставляет, говорит о том, что распоряжение может быть пересмотрено или отменено.

«Ранее если мобильные компании не выполняли какие-то распоряжения, их заставляли различными путями. Служба связи для этого принимала различные шаги. Но в этот раз все хранят молчание», - говорит эксперт.

Тем временем, наш корреспондент в антимонопольной службе слышал, как сотрудники обсуждали этот вопрос между собой и один из них сказал, что его отменят.

Другие эксперты говорят, что этот вопрос может решиться завтра на заседании правительства.

«Вполне возможно, что завтра Эмомали Рахмон на очередном заседании правительства даст указание на отмену или пересмотр данного распоряжения. Он уже так поступал, когда хотели повысить стоимость сим-карт до 250 сомони», - говорят эксперты.

Напомним, что согласно распоряжению Антимонопольной службы от 4 марта, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новые тарифы на мобильный интернет в стране: 1 Мб - не менее 5 дирамов.

Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN планировалась повысить в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Кроме того, стоимость звонков внутри сети повысится в десять раз от 1 дирама до 12 дирамов.

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