В ОАЭ в честь официального визита Шавката Мирзиёева самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" окрасили в цвета узбекского флага.

Кроме этого, самый роскошный отель мира Бурдж-эль-Араб также окрасили в цвета узбекского флага, сообщает Kun.uz.

26 марта в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Дубае провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

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Правитель эмирата Дубай подчеркнул заинтересованность в укреплении многогранных связей с Узбекистаном, который вступил в новую стадию своего развития.

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