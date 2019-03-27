Наряду с продажей электроэнергии среднеазиатским республикам, Афганистану и Пакистану, Таджикистан намерен поставлять ее также Китаю.
Для налаживания поставок в Китай планируется построить линию электропередачи 500 киловольт, протяженностью 550 километров до Синьцзян-Уйгурского автономного района, говорится в Генеральном плане развития энергетического сектора.
Отмечается, что в дополнении к существующим линиям межсистемных перетоков с Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном рассматриваются несколько проектов региональных линий межсистемной связи:
- Подсоединение энергосистемы Таджикистана к энергетическим системам Узбекистана и Кыргызстана и становление частью единого энергетического кольца Центральной Азии (ЕЭКЦА).
- Проект CASA-1000, в рамках которого запланировано строительство ЛЭП 500 кВ между Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном.
- Строительство линий электропередачи 500 кВ Рогун-Пешавар находится на стадии обсуждения.
- Строительство линий электропередачи 500 кВ, протяженностью 550 км до Синьцзян-Уйгурской автономной области КНР.
- Объединенная энергосеть Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана (ТУТАП) с максимальным годовым экспортом электроэнергии из Таджикистана. Предусматриваются две дополнительные линии в Афганистан и Пакистан, на данном этапе будет рассматриваться только одна из них.
Узбекистан помог удвоить экспорт
В настоящее время таджикская электроэнергия поставляется в Афганистан и Узбекистан (по двум линиям (110 и 220 кВ) в обе страны), а также в Кыргызстан (ЛЭП 220 кВ).
Согласно данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в 2018 году было экспортировано более 2,4 млрд кВт/ч электроэнергии. За счет этих поставок республика выручила около $77 млн.
Поставки таджикской электроэнергии в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросли на 1,1 млрд кВт/ч.
Увеличение объема экспорта удалось достичь за счет поставок электроэнергии в Узбекистан, которые были возобновлены с апреля прошлого года после почти десятилетнего перерыва. В эту соседнюю страну Таджикистан за девять месяцев 2018 года экспортировал около 1,4 млрд. кВт/ч электроэнергии.
Отметим, что стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в минувшем году составлял 4,11 цента, а для Кыргызстана – 3 цента, Узбекистана – 2 цента.
Экспорт таджикской электроэнергии, заверяют в энергетических ведомствах, производится исключительно в летний период, когда республика располагает ее излишками.
Сами же таджики остаются без «света»
Между тем, жители сельских местностей Таджикистана вот уже месяц получают электроэнергию всего лишь по несколько часов в дневное время суток. По ночам «свет» вовсе отключают.
Обеспечиваются электроэнергией почти круглосуточно только жители сравнительно больших городов, а также ГБАО, электроэнергетическая система которой управляется частной компанией «Памир Энерджи».
В «Барки точик» связывают эти отключения с проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время.
В энергосетях же говорят, что отключения электричества связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище.
По некоторым официально неподтвержденным данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергией, работает на притоке реки Вахш, запасы в водохранилище давно исчерпаны.
На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.
В энергетических ведомствах говорят, что данное решение принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.
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