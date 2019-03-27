Кабир Кабиров, совершивший ДТП со смертельным исходом за рулем автомашины «Лексус-450», задержан и находится в СИЗО, сообщили «АП» в УМВД по городу Душанбе.

«Он был задержан утром 24 марта и в настоящее время находится в СИЗО. Кабиров обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст.212 УК РТ)», - сообщил источник в УМВД.

Часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса РТ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

При этом источник опроверг информацию о том, что Кабиров был в состоянии алкогольного опьянения, а также то, что ДТП произошло в результате гонок.

«Мы установили его маршрут и подняли записи камер «Безопасный город». Никакой гонки не было, до ДТП он останавливался на светофорах и не нарушал правил ПДД. Также не подтвердилась версия о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил источник.

В больнице «Истиклол» сообщили, что после аварии у Кабира Кабирова были незначительные травмы.

«Он был госпитализирован с незначительными травмами после ДТП 23 марта, лежал в обычной палате. Состояние Кабирова был стабильным, его жизни ничего не угрожало. Утром 24 марта его увезли из больницы», - сообщили «АП» в больнице.

В больнице также сообщили, что состояние пострадавшего в этом ДТП Саидвали Убайдуллоева оценивается как стабильно тяжёлое.

«Саидвали Убайдуллоев находится в отделение реанимации больницы, его состояние стабильно-тяжёлое. Он получил сотрясение мозга и различные травмы», - сообщил «АП» заведующий отделением реанимации больницы «Истиклол» Назар Атакулов.

Напомним, ночью 23 марта 19-летний Кабир Кабиров, сын владельца душанбинского рынка «Султони Кабир» Аваза Кабирова, находясь за рулем автомашины «Лексус-450», на проспекте Рудаки в центре столицы попал в автокатастрофу, которая унесла жизни двух его пассажиров - 19-летних Саидджафара Саидова и Некзода Сахобиддинзода.

Водитель превысил допустимую скорость передвижения, его автомашина сначала врезалась в бетонное ограждение у дороги около здания таджикского парламента, а затем в столб.

19-летний Кабир Кабиров – студент I курса факультета международных отношений Таджикского национального университета.

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