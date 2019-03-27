Нижняя палата парламента Таджикистана выступила инициатором проведения региональной конференции по инвестированию в молодежь. Она пройдет в Душанбе под девизом «Действуй сейчас – создавай будущее».
Конференция состоится 28-29 марта в столичной гостинице «Хаятт Ридженси», сообщил пресс-секретарь нижней палаты парламента республики Мухаммадато Султонов.
Организаторами мероприятия выступают Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве республики, Азиатская Ассоциация по народонаселению и развитию при поддержке Японского трастового фонда и Фонда ООН в области народонаселения.
В ней, в частности, примут участие представители МИД, парламента Таджикистана, дипломатических представительств и международных организаций.
На конференции будет представлен обзор ситуации о социальной жизни и деятельности молодых людей в странах СНГ.
«Будут подниматься такие вопросы, как гражданская активность молодежи, деятельность молодежных организаций, результаты медико-демографического исследования, касающегося молодежи», - отметил источник.
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