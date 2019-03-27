Генеральное жюри объявило первых лауреатов и финалистов новой Премии Ага Хана в области музыки. Данная награда была учреждена Его Высочеством Ага Ханом для того, чтобы выделить и признать выдающиеся творческие и инновационные достижения лучших исполнителей, композиторов, меценатов, ученых и преподавателей, реставраторов и хранителей музыкальной истории из стран, где есть значительная численность мусульманского населения.

Лауреаты разделят между собой призовой фонд в размере $500 тыс. и будут сотрудничать с Премией для развития своей карьеры и расширения ареала творчества, говорится в пресс-релизе AKDN.

Вручение премий будет проходить в течение трех дней - с 29 по 31 марта - в здании Фонда Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне (Португалия). Финалисты Премии за лучшее исполнительское мастерство выступят вживую перед гостями и членами Генерального жюри, а вручение премии лауреату в этой номинации состоится вечером 31 марта.

Помимо категории «Исполнительское мастерство» премия будет вручаться в следующих номинациях: «Композиторское творчество», «Образовательная деятельность», «Сохранение и консервация», «Возрождение и популяризация», «Социальная инклюзивность» и «Выдающийся многолетний вклад в развитие музыкального творчества».

Предусмотрено также вручение специального приза Покровителя Премии.

Девять лауреатов и четырнадцать финалистов Премии представляют 13 стран из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки.

В номинации "Композиторское творчество" премию получит азербайджанский композитор и пианистка Фирангиз Ализаде, в номинации "Образовательная деятельность" - ансамбль «Омнибус» - группа музыкантов из Ташкента. За "Социальную инклюзивность" будет награждена Бадиаа Боруизи, известная под сценическим псевдонимом Neysatu – певица и композитор из Туниса.

В номинации "Сохранение, возрождение и популяризация" представдены Музей музыкальных инструментов Гурминджа – музей, в котором хранится и возрождается наследие музыкального творчества народов и культур Центральной Азии в целом и памирской исмаилитской общины Таджикистана в частности, и Фарход Халимов – певец, исполнитель на нескольких инструментах и композитор из Самарканда.

Специальный приз Покровителя Премии будет присужден Мохаммеду Реза Шаджариану за многолетний вклад в сохранение музыкального наследия народов мира и ведущую роль, выполняемую им в качестве исполнителя и преподавателя в повышении социальной значимости музыки как на территории Ирана, так и в других странах.

В состав генерального жюри Премии Ага Хана в области музыки вошли этномузыковед, почетный старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции Жан Дюрин, основатель и первый скрипач Кронос-квартета Дэвид Харрингтон, худохник, бывший директор, а ныне куратор Национальной академии искусств (г. Лахор) Салима Хашми, композитор, музыковед, бывший директор Института арабской музыки (Алеппо) Нури Искандар, танцовщик, хореограф, художественный директор танцевальной труппы Акрам Хан.

Для обеспечения беспристрастности в выборе лауреатов и финалистов, к конкурсу не допускались лица и организации, связанные с Его Высочеством Ага Ханом, агентствами в составе Организации Ага Хана по развитию, членами Руководящего комитета Премии, членами Секретариата Премии, членами генерального жюри Премии.

Премия Ага Хана в области музыки (АКМА) была учреждена в рамках деятельности Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества (AKMI) – межрегиональной образовательной программы в области искусств и музыки, которая организует выступления, проводит просветительскую работу, оказывает содействие и помогает молодым деятелям музыки найти наставников по всему миру.

Цель Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества – оказание поддержки талантливым музыкантам и исследователям музыки в деле сохранения, передачи и дальнейшего развития традиций музыкального творчества.

Изначально Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества осуществляла деятельность в пределах Центральной Азии, но впоследствии расширила географию своих программ и теперь сотрудничает с музыкальным сообществом и слушателями из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.

В рамках Инициативы был опубликован учебник по музыкальному творчеству Центральной Азии – «The Music of Central Asia» (Indiana University Press, 2016), в сотрудничестве со студией народной музыки Смитсоновского института (Smithsonian Folkways Recordings) была издана десятидисковая антология «Music of Central Asia» и организована программа концертных выступлений и просветительской работы, направленная на развитие диалога и совместного творчества в формате «Восток-Восток» и «Восток-Запад».

Кроме того, в рамках Инициативы оказывается поддержка сети музыкальных школ и центров, которые разрабатывают инновационные учебные программы и материалы в области музыки и музыкального образования.

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