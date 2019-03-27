Дар робита ба баргузор намудани корҳои таъмиру навсозӣ тибқи нақшаи пешбинишуда, имрӯз, 27 март аз соати 09:00 то 16:00 интиқоли нерӯи барқ ба қисмати зиёди кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри шаҳри Душанбе қатъ мегардад.
Тавре ба “Азия-Плюс” аз шабакаҳои барқи пойтахт хабар доданд, дар фосилаи вақти зикршуда интиқоли нерӯи барқ ба маҳаллаҳои Ҳосилот, Соҳилӣ, Дарвоз, Алачабоф, Ҷанубӣ (Южная), Чоряккорон, Испечак, Чортут, Бунёдкорон, Чортеппа, Наврӯз, Навобод ва ба кӯчаҳои Панфилов, Чайковский, Фучик, Есенин, Мунзим, Карин Манн, Румӣ, Фузулӣ, Қаҳҳоров ва Набиев боздошта мешавад.
“Вобаста ба ҳаҷми корҳои таъмиру навсозӣ, интиқоли нерӯи барқ ба баъзе кӯчаву маҳаллаҳо шояд пештар аз муҳлати зикршуда барқарор карда шавад”, - қайд карданд дар шабакаҳои барқи Душанбе.
Қобили зикр аст, ки давоми моҳҳои январ ва феврал низ қариб ҳамарӯза бонавбат интиқоли барқ ба кӯчаву маҳаллаҳои гуногуни шаҳр қатъ мешавад, зеро кормандони шабакаҳои барқи пойтахт тибқи нақша корҳои таъмиру навсозӣ мегузаронанд.
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