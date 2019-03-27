Трагедия случилась 24 марта. 24-летний житель Вахшского района в ходе семейной ссоры ударил свою 23-летнюю супругу двухлитровым термосом по голове. Молодая женщина упала, а супруг стал душить ее платком, а затем еще три раза ударил ее ножом в голову и в живот.

В результате женщина погибла, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

С целью сокрытия преступления, мужчина вырыл яму прямо в комнате своего дома и закопал супругу. Во время проведения экспертизы выяснилось, что убитая женщина была на 3-4 месяце беременности.

О причинах ссоры не сообщается. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Еще один случай жестокого обращения с семьей был зарегистрирован 24 марта в Гиссаре.

Как сообщает пресс-центр МВД, житель села Шеробод сельского джамоата Гулистон города Вахдат Саидбек Джураев вступил в конфликт со своей супругой Мавджудой Набиевой, проживавшей в селе Мурутак города Гиссар, и ударил ее и ее дочь - свою падчерицу Манижу Набиеву топором.

В результате, мать и дочь с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В отношении Джураева возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.