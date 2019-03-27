На пульт оперативного дежурного Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана поступил звонок встревоженной жительницы джамоата Оксу Дангаринского района Хатлонской области, которая сообщила, что ее дети еще рано утром ушли на прогулку в горы и не вернулись. Связь с ними отсутствовала, так как их телефоны разрядились.

«Уточнив приблизительный маршрут, спасательный отряд КЧС быстрого реагирования по городу Куляб определил, что они находятся на горе, высотой 80-100 метров, расположенной вблизи села Игон Дангаринского района», - сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.

Трое молодых людей, двум из которых 12-13 лет, решили подняться в горы и не могли самостоятельно спуститься обратно вниз.

Спасатели с помощью альпинистских снаряжений спустили детей вниз, их здоровью ничего не угрожало.

В связи с этим, КЧС напоминает жителям и гостьям республики проявлять максимальную осторожность, помнить о правилах безопасности в горной местности. Если вы направляетесь в горы, сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи. При этом необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасного поведения.

В случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться в дежурную часть Комитета по номеру: 221 13 31, 221 19 91 или по мобильному номеру 93 880 23 16.

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