Внушительная часть Душанбе сегодня, 27 марта, останется без электричества, его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в микрорайоны Хосилот, Сохили, Дарваз, Алачабоф, Южная, Чоряккорон, Испечак, Чортут, Бунёдкорон, Чортеппа, Навруз, Навобод и на улицы Панфилова, Чайковского, Фучика, Есенина, Мунзим, Карин Манн, Руми, Фузули, Каххорова и Набиева.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

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