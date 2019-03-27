Олимпийская сборная Таджикистана по футболу 26 марта в Ташкенте в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 сыграла вничью с командой Узбекистана (0:0) и сохранила шанс выйти в финальную часть континентального первенства.

Ранее в группе «F» подопечные Усмона Тошева обыграли своих сверстников из Индии со счетом 2:0.

В группе «F» первое место заняла команда Узбекистана, которая, как и команда Таджикистана, набрала три очка, но за счет забитых трех безответных голов в ворота Индии, соседи в турнирной таблице опередили нас.

Отметим, что по итогам отборочного раунда победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.

В случае если хозяин чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в своих группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.

Три лучшие команды чемпионата Азии-2020 в Таиланде получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.