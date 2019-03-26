Министр народного образования (МНО) Узбекистана Шерзод Шерматов на пресс-конференции 26 марта заявил, что зарплата узбекских учителей обязательно повысится до $1000.

"В стране уделяется внимание повышению статуса учителя. На очереди - улучшение материального состояния педагогов. Мы не остановимся, пока зарплата учителей не достигнет $1000, мы обязательно поднимемся до этого уровня», - сказал Шерматов, передает ИА "Фергана".

В какой срок это произойдет, глава МНО не уточнил.

В июле прошлого года Шерматов говорил, что выполнить поручение президента о пересмотре роли учителей в обществе можно, лишь повысив им зарплаты не на несколько процентов, а на порядок.

Зарплаты преподавателей были повышены с 1 января текущего года. Согласно новой тарифной сетке учителя начальных и старших классов получают в зависимости от категории от 1,6 млн ($190) до 2,2 млн сумов ($262), директора школ – 2,2-2,5 млн сумов ($285). Кроме того, для педагогов предусмотрены надбавки в размере 10% от минимальной зарплаты за классное руководство и до 50% – за проверку тетрадей.

Повысить престиж профессии учителя Мирзиёев распорядился летом прошлого года. Тогда же президент заявил, что зарплаты педагогов обязательно повысят, но не скоро, поскольку «сейчас на это нет средств».

Педагогические вузы в Узбекистане ежегодно заканчивают около 20 тысяч студентов. Однако в школах все равно наблюдается дефицит кадров. Большинство выпускников ищут работу в других сферах, многие уже работающие учителя уходят из профессии. Педагоги жалуются на невысокий уровень зарплат, большое количество бюрократической нагрузки, на неуважение со стороны школьников и родителей, на принуждение к работам в сельском хозяйстве и к уборке территорий.

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