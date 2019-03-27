АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 МАРТА 2019 ГОДА

На ЦСКА-Арене в Москве состоится международный турнир по смешанным боям АСА 95. Таджикистан на турнире представят Азам Гаффоров, Шараф Давлатмуродов и Фатхиддин Собиров.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 МАРТА

1944 - Родилась оперная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Роза Муллоджанова.

1956 - Родился народный артист Таджикистана Набичон Чалолов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 МАРТА 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, кратковременный дождь, (ночью выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -1+4, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, кратковременный дождь, (ночью выше 2200м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла.

По Душанбе – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, небольшой дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.