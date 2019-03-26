Несмотря на то, что юристы указывают на незаконность распоряжения Антимонопольной службы, сотовые компании готовятся в полночь выставить на своих сайтах новые тарифы на мобильные услуги.

Об этом «АП» сообщили в одной из компаний, предоставляющей услуги мобильной связи.

«27 марта в 00:00 часов новые тарифы на мобильные услуги, согласованные с Антимонопольной службой, появятся на сайте компаний», - сказал он.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы Таджикистана от 4 марта, с 27 марта мобильные операторы должны установить новые тарифы на мобильный интернет в стране: 1 Мб - не менее 5 дирамов.

То есть цена одного гигабайта интернета с примерно 30-35 сомони поднимется с учётом НДС -18% и акциза - 5% до 63 сомони ($6,7).

По этому же распоряжению стоимость разговоров по NGN планируют повысить в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Между тем, министерство юстиции Таджикистана проверяет распоряжение на соответствие нормативным правовым актам общеобязательного характера министерств, госкомитетов и органов.

По данным первого заместителя министра юстиции Абдуманнона Холикзода, данное распоряжение не поступало в министерство для проверки и его регистрации, и не было включено в Реестр государственного учета нормативных правовых документов республики.

Между тем, согласно закону, нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий и, как не вступившие в силу, не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений и применения санкций за невыполнение содержащихся в них предписаний.

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