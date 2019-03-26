Жители Таджикистана считают ранний и принудительный брак причиной болезней, разводов и суицидов.

Об этом говорится в одноимённом исследовании Центра журналистских расследований Таджикистана. В социологическом опросе приняли участие 2500 респондентов из 17 городов и районов страны.

Фото Asia-Plus

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.