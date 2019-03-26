Жители Таджикистана считают ранний и принудительный брак причиной болезней, разводов и суицидов.
Об этом говорится в одноимённом исследовании Центра журналистских расследований Таджикистана. В социологическом опросе приняли участие 2500 респондентов из 17 городов и районов страны.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как «Добрый холодильник» помогает малоимущим Ташкента?
Министр образования Узбекистана намерен увеличить зарплату учителей до $1000
В полночь мобильные компании Таджикистана выставят новые тарифы на мобильные услуги
Кирилл Медников: Именно в авторских произведениях я – это я, настоящий и искренний
Число жертв сильного наводнения в Иране достигло 19
В Душанбе состоится Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019»
Россия передаст Таджикистану два военных городка в счет аренды 201-й РВБ
Сегодня в Ташкенте сойдутся олимпийские сборные Таджикистана и Узбекистана
Пять лидеров президентской гонки на Украине. Коротко о каждом
Узбекские авиалинии предлагают удобные стыковки таджикским пассажирам
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Jamshed7 часов назад
Вы турецкие сериалы запретите, цифры будут совсем другие
ShaITan8 часов назад
Protivna stanovitsa, bechora zani tojik.