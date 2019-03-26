Сегодня на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте пройдет матч заключительного тура отборочного раунда чемпионата Азии-2020 в группе «F».
Во встрече за первое место в группе сойдутся олимпийские сборные Узбекистана и Таджикистана. Игра начнется в 17:00 часов.
Отметим, что по итогам отборочного раунда победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.
В случае, если хозяин чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в своих группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.
Три лучшие команды чемпионата Азии-2020 в Таиланде получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.
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